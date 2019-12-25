شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يدمر نحو 50 منزلا في فالبارايسو والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات إن حريقا اندلع في ضاحية فقيرة بمدينة فالبارايسو الساحلية في تشيلي دمر عشرات المنازل يوم الثلاثاء وكافح رجال الإطفاء للسيطرة عليه.

وذكر شاهد من رويترز أن السكان فروا من منازلهم وسط احتفالات عشية (كريسماس) .

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وقالت هيئة الإطفاء على تويتر "انتشر (أفراد) إدارة إطفاء فالبارايسو بالكامل وتلقوا دعما من وحدات مجاورة. وأتى الحريق على قرابة خمسين منزلا." وأضافت أنه جرى إخلاء ضاحيتين قريبتين.

وذكرت هيئة الإطفاء أن الحريق بدأ في منطقة أحراج ليمتد بعدها إلى المدينة. وساهمت درجات حرارة الصيف المرتفعة في نصف الكرة الجنوبي والرياح القوية في إذكاء الحريق.

وفالبارايسو ذات شعبية بين السائحين في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. كما تشتهر بمنازلها الخشبية الزاهية الألوان.