شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على أستراليا.. ومخاوف من اندلاع حريقين كبيرين والان نبدء بالتفاصيل
هطلت أمطار غزيرة صباح اليوم الأربعاء في أستراليا، لكنها لم تنجح في تهدئة المخاوف من احتمال اندلاع حريقين كبيرين غرب سيدني، أكبر مدن أستراليا من حيث عدد السكان.
ويسابق رجال الإطفاء الزمن لإخماد الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز، في ظل ارتفاع كبير متوقع لدرجات حرارة الجو.
وأتت النيران على أكثر من 3 ملايين هكتار من أراضي الغابات شمال وغرب وجنوب سيدني، وفقا لخدمة الإطفاء الريفية، وهي مساحة تقارب مساحة بلجيكا.
وقالت خدمة الإطفاء الريفية إن العشرات من رجال الإطفاء الكنديين والأمريكيين والنيوزيلنديين وصلوا لمساعدة نظرائهم المحليين المنهكين.
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