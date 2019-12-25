مصادر الجريدة: 8 آذار لا تزال تتحدث عن خيار الحكومة التكنوسياسية

أشارت مصادر سياسية، عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية، إلى خلاف في صفوف الأكثرية النيابية أو الترويكا الحاكمة التي يقودها ​الثنائي الشيعي​ "​حزب الله​" وحركة "أمل" و"​التيار الوطني الحر​" رعم نجاحها في إيصال مرشّحها إلى رئاسة الحكومة.

وأوضحت أن "التصريحات المتناقضة حول شكل الحكومة التي صدرت منذ تكليف ​حسان دياب​، تدلّ على أن أهل الخندق السياسي الواحد غير متفقين فيما بينهم، على تصوّر واضح وموحّد، للحكومة المنتظرة".

وأشارت إلى أن "دياب لا ينفك يؤكد منذ تسميته، أنه سيشكل حكومة اختصاصيين مستقلين، لكن مكوّنات فريق ​8 آذار​ لا تزال تتحدث عن خيار الحكومة التكنوـــ سياسية".