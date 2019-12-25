القبس الكويتية: تغييرات في مؤسسة الرئاسة بمصر

علمت صحيفة "​القبس​" الكويتية من مصادر مصرية مطلعة ان حركة تغييرات حدثت داخل مؤسسة الرئاسة في مصر حيث رحل اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بعد سنوات من العمل كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية ومن قبلها كان رئيسا لشؤون الضباط بالقوات المسلحة.

وأشارت إلى ان الشريف رحل لاسباب صحية وحدث ذلك منذ ما يقارب من ثلاثة أسابيع وإلى ان القرار تم تأجيله اكثر من مرة حتى تم الاستقرار بالفعل على احتياجه الى راحه واتخذ قرار تعيين اللواء احمد علي وهو قائد الحرس الجمهوري في منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكان اللواء احمد علي قائدا لمظلات قبل توليه منصب قائد الحرس الجمهوري ثم اصبح رئيسا لديوان منذ اسابيع قليلة وتولى مهامه منذ ما يقارب ٧ ايّام .

وأوضحت المصادر انه تم تعيين ايضا نائب لرئيس الديوان وهو لواء محمد فوزي. واكدت المصادر انه فور تعيين لواء احمد علي رئيسا لديوان تم تعيين قائد جديد لحرس الجمهوري وهو لواء مصطفي شوكت وبدء في مهام منصبه منذ موتمر الشباب.

وأشارت المصادر إلى ان التغييرات التي حدثت هي بداية لتغييرات ستحدث خلال المرحلة المقبلة مشيرا ان الهدف ضخ دماء ووجوه جديدة.