زلزال بقوة 5 درجات يضرب كولومبيا

ضرب ​زلزال​ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ​كولومبيا​ ليل الثلاثاء/الأربعاء. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترا. ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ​ضحايا​ أو خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.

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