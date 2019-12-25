المكسيك تدعو بوليفيا لإنهاء ترهيب دبلوماسييها في لاباز

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رويترزالأربعاء 2019/12/25 07:14 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
دعت المكسيك، السلطات في بوليفيا إلى إنها ترهيب بعثتها الدبلوماسية في مدينة لاباز إثر تطويق قوات الأمن لمقر السفارة.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية ،إن قوات الأمن البوليفية ومسؤولي المخابرات ما زالوا يطوقون سفاراتها في لاباز ويواصلون ترهيب السفير والدبلوماسيين الآخرين.
كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال في وقت سابق إن مراقبة المنشآت الدبلوماسية المكسيكية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تراجعت منذ الإثنين الماضي لكن "أشياء كثيرة" ما زال يتعين حلها.
ومنح اليساري لوبيز أوبرادور حق اللجوء للرئيس السابق الاشتراكي إيفو موراليس الموجود حاليا في الأرجنتين التي تعتزم منحه أيضا اللجوء السياسي.
وكان موراليس قد أعلن استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في أعقاب احتجاجات شهدتها مختلف أنحاء البلاد ضد عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي في بوليفيا.
ويتولى السلطة في بوليفيا حاليا الرئيسة المؤقتة جنين أنييس السناتور المحافظة السابقة والمعارضة لموراليس.
وكان وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريو قد أعلن نهاية الشهر الماضي أن حكومته الانتقالية تعتزم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد موراليس؛ لارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".
ونفى موراليس ارتكاب أي مخالفة، معتبراً أنه يتعرض إلى الاضطهاد لقيادته حكومة مناصرة للفقراء والسكان الأصليين، ولتأميمه الغاز وموارد طبيعية أخرى.
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