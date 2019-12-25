عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة بلجيكية: أردوغان يرسل متطرفين إلى بلادنا

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نددت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية بإرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدداً كبيراً من المتطرفين إلى بلجيكا، بذريعة المساجد التركية في البلاد، محذرة من نشر هؤلاء الفكر المتطرف في البلاد، وتحويلهم لأذرع للنظام التركي.



وقالت الصحيفة تحت عنوان "أردوغان يرسل عددا هائلا من الأئمة إلى بلادنا"، إن الرئيس التركي سيرسل نحو 40 متطرفا إلى بلجيكا العام المقبل.

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وأوضحت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية أن هذا العدد الهائل جاء بذريعة الاستجابة إلى النقص الذي يواجهه العديد من المساجد التركية، ولكن في حقيقة الأمر هو للتأثير على مسلمي بلجكيا بنشر الفكر المتطرف الذي تدعو إليه تركيا، ولكسب نفوذ بين الجالية المسلمة، وفق الصحيفة.

وقال هاكان سيليكوز عضو مجلس إدارة الاتحاد التركي الفلمنكي "البعض يأتون إلى هنا لمدة شهر فقط، ويعملون على تعويض النقص في الأئمة خلال شهر رمضان المقبل"، "لكن الآخرين سيبقون لفترة أطول".

السياسيون البلجيكيون يصفون هؤلاء الأتراك بأذرع النظام التركي لبث نفوذه في البلاد والتأثير على شريحة كبيرة من البلجيكيين وليسوا مجرد أئمة، وفقاً للصحيفة.

ووفقاً لأمن الدولة البلجيكي فإن مركز الديانات التركي في البلاد أسهم في عملية استقطاب، حيث يصور معارضي حزب أردوغان بأنهم "أعداء تركيا"، الأمر الذي يهدد الأمن البلجيكي بل الأوروبي، بتحويل تلك المساجد لاستهداف المعارضة التركية.