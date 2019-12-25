شكرا لقرائتكم اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والوفاق جنوب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية"، الأربعاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بالقرب من مبنى الجوازات بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أعلن أمس الثلاثاء، أن القوات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الوفاق في طريق مطار طرابلس.

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وأضاف المركز الإعلامي للجيش الليبي أن القوات الجوية دمرت مدرعة عسكرية تركية.

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة الأميركية التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مطالبة أطراف الأزمة الليبية بوقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا على تويتر: "حان الوقت للقيادة الليبية الشجاعة حماية الاستقلال بدلا من فتح الأبواب للاستغلال الأجنبي".