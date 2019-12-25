شكرا لقرائتكم خبر عن "المصانع المتعثرة أولا".. صناعة"النواب" تحدد أهم الملفات أمام "نيفين جامع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعيين نيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة يعد خطوة على الطريق الصحيح، لافتا إلى أنها إمرأة نشيطة للغاية وقدمت مردودا طيبا خلال فترة عملها كرئيس لجهاز المشروعات المتوسط والصغيرة.

أضاف عامر لــ"الخليج 365"، أن "جامع" حضرت اجتماعا للجنة خلال نتيجة للاجتماعات وحضرت بعض المناقشات داخل اللجنة لافتا إلى أن هناك عدد من الملفات يجب أن توليها الوزيرة الجديدة لعل أبرزها ملف الصناعة المصرية فالصناعة تمر بمحنة وأهم شيء يجب تعديله هو سعر الطاقة حتى يتسنى للجميع أن يزيد من إنتاجه.

وأكد عامر، أن الصناع لديهم أمل كبير فى التعديل الوزارى الجديد لافتا إلى أنه يجب وضع المصانع المتعثرة والمصانع التى على وشكل الغلق أمام أعين الوزيرة الجديدة وفى مقدمة اهتماماتها هذا بالإضافة إلى وضع حلول أفضل لدعم الصادرات المصرية.

يذكر أن القطاع الصناعى لفترة طويلة، خلال الفترة من 2011 وحتى عام 2014، من مشكلات عدة تسببت فى تعثره بشكل ملحوظ، نتيجة غياب التمويل عن بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة الروبيكى للجلود، وكذلك معاناة مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد من عجز كبير فى الطاقة المتمثلة فى الكهرباء والغاز الطبيعى والبنزين، إضافة إلى غياب الرؤية حول ملف التصنيع من أجل التصدير، وارتفاع فاتورة الواردات بصورة كبيرة، الأمر الذى أثر على القطاع الصناعى، والوضع تغير تماما فى الوقت الحالى، إذ تم توفير التمويل اللازم للروبيكى، وتم توفير الغاز للمصانع.