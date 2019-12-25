تزامنًا مع الطقس السيء.. التعليم: منح إجازة المدارس سلطة المحافظين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين و التعليم العام، إن منح إجازة للمدارس هي سلطة المحافظ، وفقًا لتقديراته ومتابعة بيانات وتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح رئيس قطاع التعليم العام لـ"الخليج 365"، أنه تم التنبيه على المدارس باتخاذ الإجراءات اللازمة حرصًا على سلامة الطلاب وتوعية التلاميذ وإحكام غلق النوافذ فى الفصول، وعدم تواجد الطلاب في أماكن مرتفعة.

Advertisements

كما وجه "حجازي"، الطلاب بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع المياه، وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم، والابتعاد عن أسلاك الكهرباء.

وكان محافظ مطروح خالد شعيب، قرر تعطيل الدراسة لطلاب المدارس فقط، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، بجميع مدارس المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحرصا على سلامة الطلاب.

وأوضحت المحافظة - في بيان لها - أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيانا بشأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واحتمال سقوط أمطار غزيرة يومي الأربعاء والخميس، وبناء على ذلك تقرر تعطيل الدراسة للطلاب فقط.