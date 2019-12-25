محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: خاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بصرورة تسليم جميع الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي، أجهزة التابلت الجديدة. وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 11 يناير 2020 في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تُضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية، وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019. وينشر "الخليج 365"، الفئات الجديدة من الطلاب المقرر تسليمهم التابلت، وهم: - الطلاب الراسبون من العام الماضي. Advertisements - الطلاب العائدين من الخارج خلال العام الحالي. - الطلاب الوافدين الدراسون بالمدارس المصرية. - الطلاب المحولين من مدارس ذات طبيعة خاصة ومقيديين بالصف الثاني الثانوي. - الطلاب الذين فقدوا أجهزة التابلت بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم الوافدين والراسبين.. ٥ فئات جديدة من الطلاب يحق لهم تسلم "التابلت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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