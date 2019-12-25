المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية: بيت لحم تعيش أوقاتا من الفرح رغم الصعوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - بيت لحم - (د ب أ):

قال المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية، المطران بيرباتيستا بيتسابالا مساء الثلاثاء إن بيت لحم تعيش أوقاتا من الفرح رغم الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمته بقداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، احتفالا بعيد الميلاد وفق التقويم الغربي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

Advertisements

وقال: "بيت لحم تعيش أوقاتا من الفرح والبهجة بعيد الميلاد المجيد، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها هذه المدينة وسائر الأرض المقدسة".

وأشار إلى أن "الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هذه البلاد لا يجب أن تدفعنا للاستسلام، متمنيا للجميع عيد ميلاد يحمل الطمأنينة والسلام".

وحضر القداس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وممثل العاهل الأردني، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ورئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ومستشار حراسة الأراضي المقدسة، ممثل الرهبان الفرنسيسكان في فلسطين الأب إبراهيم فلتس، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، إضافة لعدد من قناصل الدول الأوروبية، وشخصيات دينية واعتبارية، وجموع المصلين من الفلسطينيين ومن مختلف مناطق العالم.