شرطة النيجر تعتقل تركيين بتهمة تقديم دعم لداعش

محمد اسماعيل - القاهرة - نيامي - (أ ش أ): اعتقلت الشرطة في النيجر الأربعاء، شخصين تركيين لتحقق معهما بتهمة الإرهاب ودعم تنظيم "داعش". وأفادت مصادر - لقناة "العربية" الإخبارية - بأن التركيين يشتبه في تقديمهما تسهيلات لوجيستية خلال هجوم دموي نفذه "داعش" قتل فيه ٧٢ جنديا في 12 ديسمبر الجاري.

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