إجلاء عشرات المنازل بمدينة فالباريسو في تشيلي بسبب حريق هائل

اندلع حريق هائل وسط مدينة فالباريسو في تشيلي والتهم الحريق عشرات المنازل والبيوت كما قامت سلطات الدفاع المدني بإخلاء عشرات البيوت بسبب الحريق فيما تصاعدت أدخنة كثيفة غطت سماء المدينة. الحريق فيما تصاعدت أدخنة كثيفة غطت سماء المدينة. دفعت هيئة الدفاع المدني بطائرات هليكوبتر للمساعدة فى إخماد الحريق لمنع انتشارة لباقى البيوت والمنازل. إخماد الحريق لمنع انتشارة لباقى البيوت والمنازل. يذكرأن مدينة وبلدية فابارايسو فى تشيلى تعبتر واحدة من أهم الموانئ البحرية فى البلاد والعاصمة التشريعية لتشيلي وهى احدى مواقع التراث العالمى لليونيسكو.

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