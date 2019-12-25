محتجون يحرقون مقار حزبية موالية لإيران في العراق

أحرق متظاهرون عراقيون مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسيةإلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد.
من جهة أخرى أغلق المتظاهرون طريق محمد القاسمالسريع وسط بغداد، كما قطعت التظاهرات بالإطارات المشتعلة عددا من الطرق الرئيسية في محافظة النجف ومنها شارع النجف -كوفة و شارع القادسية و طريق كربلاء و مجسر الصدرين.
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