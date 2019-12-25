كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين الجيش الليبي وكتائب الوفاق بالقرب جنوبي طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بوقوع اشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي، وكتائب الوفاق، بالقرب من مبنى الجوازات جنوبي العاصمة طرابلس.

ويشن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، حملة عسكرية كبيرة لتحرير العاصمة من المليشيات المسيطرة عليها، عقب توقيع حكومة فايز السراج، مذكرة تفاهم مع تركيا تسمح لأنقرة باستغلال ثروات الشعب الليبي في البحر المتوسط، بالإضافة للتدخل العسكري في البلاد، الأمر الذي اعتبرته قوى ليبية بأنه "اتفاق خيانة".