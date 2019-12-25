الجيش الليبي يتقدم نحو قلب طرابلس ويصد هجوما للمليشيات

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

قال شهود عيان إن الجيش الليبي صد هجوماً من مليشيات السراج بالقرب من خزانات النفط جنوبي العاصمة طرابلس.



وشن الجيش الليبي هجوما عنيفا على طريق المطار المؤدي إلى حي أبو سليم بوسط العاصمة طرابلس، نتج عنه السيطرة على مستودع الغاز بطريق المطار، ووصوله إلى محيط خزانات النفط، بالإضافة لاغتنام الجيش الليبي 4 آليات تحمل مدافع (م ط 14.5) وآلية مصفحة يعتقد أنها لأحد قادة المليشيات المندحرة.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي للواء التاسع عن وصول وحداته للإشارة الضوئية بالقرب من عمارات طريق السدرة بحي صلاح الدين بوسط العاصمة طرابلس، وسط انهيار كبير في صفوف مليشيات الوفاق التي أصبحت تجبر الأهالي على مغادرة منازلهم لتحويلها لمناطق دفاعية.

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وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أكد تجديد المهلة التي منحها الجيش لمليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت إلى مدينتهم.

وأوضح أنه لن يتعرض للعناصر المسلحة المنسحبة من طرابلس وسرت طيلة فترة المهلة المحددة.

وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية في جميع محاور طرابلس، كما استهدف سلاح الجو الليبي تمركزات المليشيات في عدد من مدن المنطقة الغربية بنحو 50 غارة جوية.