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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق.. محتجون يحرقون مقار حزبية موالية لإيران في القادسية الأربعاء 25 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أفادت مصادر محلية، بإحراق المتظاهرين العراقيين مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد.

من جهة أخرى أغلق المتظاهرون طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد.كما قطعت التظاهرات بالإطارات المشتعلة عددا من الطرق الرئيسية في محافظة النجف ومنها شارع النجف -كوفة و شارع القادسية و طريق كربلاء و مجسر الصدرين.

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