شكرا لقرائتكم فيديو صادم.. تونسي يترصد القطط ليقنصها والشرطة تعتقله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتقلت الشرطة التونسية، الثلاثاء، سفّاح قطط، ظهر في مقطع فيديو وهو يترصد القطط في الشوارع ويقوم بقنصها وقتلها بدم بارد، مستخدما بندقية صيد.

وتحركت السلطات الأمنية وألقت القبض على الفاعل، بعد حملة غضب واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، ندّدت بقتل وتعذيب الحيوانات الأليفة السائبة في الشوارع ودعت إلى محاسبة المجرم، سرعانما وصلت إلى الشرطة، ففتحت تحقيقا.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر شخصا وهو يتجوّل ليلا بسيارته الخاصة ويلاحق القطط السائبة في الشوارع بمنطقة المروج ضواحي تونس العاصمة، ثم يقوم بإطلاق النار عليها للتخلّص منها مستخدما بندقية صيد.

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وقالت الداخلية، في بيان نشرته مساء الثلاثاء، إنها ألقت القبض على المتهم وحجز بندقيته، مضيفة أنّه بالتحري معه اعترف بجريمته وأكدّ أنّ ما أقدم عليه يعود لنقمته على القطط لأنها كانت تأكل طيور الحمام الذي كان يقوم بتربيها.

وأضافت أّنّ النيابة العامة، أمرت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّه.

ووفقا للقانون التونسي، يعتبر الإعتداء على الحيوانات مخالفة يعاقب عليها بالسجن 15 يوما وغرامة قدرها 4500 دينار ( حوالي 1650 دولار ).