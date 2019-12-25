هل يحل ماكرون بالمغرب؟

بعد شهور طويلة من الغموض الذي لفّ العلاقات المغربية الفرنسية، تحرّكت الآلة الدبلوماسية في الأيام الأخيرة، حيث انتقلت وفود برلمانية كبيرة إلى باريس، كما انتقل أخيرا وفد حكومي كبير قاده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لترؤس اجتماع عالي المستوى إلى جانب الحكومة الفرنسية.

ويبدو أن هذه التطورات أزالت العقبات الأخيرة التي ظلت تحول دون تنفيذ الزيارة الموعودة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، حيث يرتقب أن يحل إيمانويل ماكرون ضيفا على المملكة مستهل العام الجديد.

وينتظر أن يكون موضوع صفقة «تيجيفي» أكادير ضمن نقط التفاهم الجديدة، فيما يتساءل بعض المراقبين حول ما إن كان اللوبي الفرنسي قد فرض شروطه على المملكة.