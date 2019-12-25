عباس: إسرائيل لا تريد الانتخابات في القدس ونحن نصر عليها.

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل لا تريد أن تجرى الانتخابات الفلسطينية في القدس، مجددا إصرار الفلسطينيين على هذه الانتخابات في المدينة المحتلة.



وأضاف في عشاء عيد الميلاد في دير الفرنسيسكان بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية "أن الانتخابات التشريعية والرئاسية معطلة منذ 2006 لأسباب كثيرة، لذا دعونا إلى انتخابات تشريعية أولا ومن ثم رئاسية".

وأكد "أن جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على ما نحن موافقون عليه، لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جدا، وهي إجراء الانتخابات في القدس".

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وتابع "دولة الاحتلال لا تريد أن تجرى الانتخابات في القدس، ونحن نقول يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصلت هذه الموافقة سنصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لأنها بالنسبة لنا مهمة لترميم ديمقراطيتنا، فلا يمكن أن نبقى طيلة هذا الوقت بدون انتخابات ودون ديمقراطية، نحن نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بتحرير فلسطين قريبا إن شاء الله".

وكانت محطات تلفزة إخبارية قالت في الأسابيع الأخيرة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيبحث الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس.

وشارك الآلاف من سكان القدس الشرقية في الانتخابات التي جرت في الأعوام 1996 و2005 و2006، وفقا للاتفاقات الفلسطينية-الإسرائيلية.

ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية أسباب تأجيل موافقتها على تنفيذ الاتفاقات الخاصة بإجراء الانتخابات في القدس.