شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 جنود و80 إرهابيًا في هجوم ببوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

قتل سبعة جنود وعدد من المدنيين إثر هجوم في أربيندا شمال بوركينا فاسو.

وأفادت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو ببيان أمس، بأن عددًا كبيرًا من الإرهابيين هاجموا بشكل متزامن مفرزة من الجيش وسكانًا في أربيندا في ولاية سوم، مضيفةً أن الهجوم أسفر عن مقتل 80 إرهابيًا على يد عناصر المفرزة المكونة من عناصر من جيش البر والدرك.

وأوضح الجيش أن أربعة جنود وثلاثة من الدرك قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح، إضافة إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين، مبينًا أن الجيش صادر نحو مائة دراجة نارية وأسلحة وكمية كبيرة من الذخائر.