شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق جديدة تعكس قلقًا كبيرًا بشأن «737 ماكس» والان نبدء بالتفاصيل

قال مساعد بلجنة في مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن وثائق من بوينج تعكف لجنة حكومية أمريكية على مراجعتها يبدو أنها تشير الى صورة "مزعجة جدا" لتعليقات من موظفين بشركة صناعة الطائرات بشأن الطائرة 737 ماكس الموقوفة عن الطيران.

وأضاف المساعد الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الوثائق، التي قدمت إلى اللجنة في وقت متأخر الاثنين، ناقشت بواعث قلق بشأن التزام بوينج بمعايير السلامة ومساعي من بعض الموظفين لضمان ألا تتدخل هيئات تنظيمية أو هيئات أخرى لتعديل خطط الشركة للإنتاج.

وقُدمت الوثائق إلى لجنة إدارة الطيران الاتحادية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه بوينج عن إقالة رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبرج وسط أزمة أثارتها طريقة تعاملها مع تداعيات حادثي تحطم لطائرتها الأفضل مبيعات 737 ماكس.