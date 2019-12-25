شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق جديدة تعكس قلقًا كبيرًا بشأن «737 ماكس» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المساعد الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الوثائق، التي قدمت إلى اللجنة في وقت متأخر الاثنين، ناقشت بواعث قلق بشأن التزام بوينج بمعايير السلامة ومساعي من بعض الموظفين لضمان ألا تتدخل هيئات تنظيمية أو هيئات أخرى لتعديل خطط الشركة للإنتاج.
وقُدمت الوثائق إلى لجنة إدارة الطيران الاتحادية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه بوينج عن إقالة رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبرج وسط أزمة أثارتها طريقة تعاملها مع تداعيات حادثي تحطم لطائرتها الأفضل مبيعات 737 ماكس.
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