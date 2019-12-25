شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية وأجنبية: المملكة نفذت القانون بنزاهة في قضية خاشقجي والان نبدء بالتفاصيل

أشادت دول عربية وأجنبية ومنظمات بالأحكام القضائية التي صدرت يوم الإثنين، بحق المتورطين بقتل المواطن جمال خاشقجي.

ووصفت الولايات المتحدة الأحكام بالخطوة المهمة، فيما أكدت الكويت أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين، تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون، في الوقت الذي شددت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بأن السعودية نفذت القانون بشفافية ونزاهة.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى محاسبة كل المتورطين في القضية، في حين أعلنت البحرين أن هذه الأحكام عكست النزاهة التامة للقضاء السعودي.

» التزام المملكة

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أمس، أن أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله: إن دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم الإثنين ضد المتهمين بمقتل المواطن السعودي «جمال خاشقجي»، والتي تعكس التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه ردا على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل.

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وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي.

» ترحيب عربي

بدوره رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بصدور الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض الإثنين، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا أن صدور هذه الأحكام يجسد التزام المملكة العربية السعودية بمحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له: إن هذه الأحكام الصادرة أكدت حرص المملكة في ظل القرارات الحاسمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن هذه القضية، والتي قضت بمحاسبة كل من تورط فيها وتقديمه للمحاكمة العادلة لينال جزاءه الرادع، مؤكدا موقف البرلمان العربي الرافض لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخل بشؤونها الداخلية من خلال التعليق على الأحكام القضائية التي تصدر عنها.

» تضامن وتأكيد

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسمعة ومكانة المملكة وقيادتها، بوصفها دولة محورية وركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية ورادعة لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، وجهودها الكبيرة والمقدرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.