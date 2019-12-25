شكرا لقرائتكم خبر عن بهلوي: على العالم تقديم خامنئي للمحكمة الدولية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت وكالة رويترز كشفت الإثنين، نقلا عن ثلاثة مسؤولين في وزارة داخلية النظام، سقوط هذا العدد من القتلى خلال الانتفاضة التي بدأت منتصف نوفمبر الماضي في مختلف أنحاء البلاد.
» مذبحة إيران
وقال رضا بهلوي على حسابه في «تويتر» تحت هاشتاغ #مذبحة_إيران: «إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن.. لقد قتل هذا النظام 1500 إيراني في الشوارع في غضون أيام قليلة. وبدلا من التسول للحوار والتجارة مع نظام ارتكب إبادة جماعية، تجب إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.. ساعدوا الشعب الإيراني على تقديم خامنئي للعدالة».
وأفادت «رويترز» في تقريرها بأن من بين القتلى حوالي 400 امرأة، بالإضافة لـ17 مراهقا، كما سقط قتلى من أفراد قوات الأمن والشرطة.
وكشفت ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بالمقربين من المرشد الإيراني لـ«رويترز» في تحقيق استقصائي عن الاضطرابات، أن خامنئي نفد صبره فيما يبدو، وأمر المسؤولين بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات.
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