شكرا لقرائتكم خبر عن قانونيون: أحكام قضية خاشقجي تؤكد نزاهة القضاء السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أكد عدد من القانونيين والمختصين في الأنظمة القضائية أن محاكمة المتهمين في قضية خاشقجي تعكس نزاهة القضاء في المملكة، وتوضح العدالة التي ينتهجها، والحكم بالعدل الذي جاء به الشرع، ولا يمكن لأحد أن يفلت من العقاب كائنا من كان.

وقالوا في حديثهم لـ«اليوم»: إن محاكمة المتهمين حظيت بإشادة عربية وعالمية، من خلال الإجراءات التي تتخذها المملكة للقضية بعيدا عن التسييس والمزايدات، وما قامت به من جلسات مطولة وبحضور مقربين من القتيل وممثلي الجهات القانونية في المملكة.

» نزاهة تامة

وأكد المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط أن الحكم الابتدائي الصادر على المتهمين بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي، وما أكدته النيابة العامة يعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف، ويوضح حسن سير العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم.

وقال التمياط: جاء الحكم الابتدائي ليؤكد ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بشأن من اشترك في الجريمة سيأخذ جزاءه الشرعي وينال العقاب.

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وبين أن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية بحق المتهمين يعتبر حكما ابتدائيا غير قطعي، وقابل للاستئناف كما هو معمول به في نظام التقاضي في المملكة، كما أن المملكة من خلال تلك الأحكام الشرعية تثبت لكل من سعى للمتاجرة واستغلال قضية جمال خاشقجي عبر وسائل الإعلام وغيرها أصول المحاكمات العادلة، وهذه المحاكمات تلجم كل من يحاول النيل من مكانة القضاء والعدالة السعودية.

» عام وخاص

وأفادت المستشار القانوني الأستاذة نهى غالب أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في القضية صحيحة، وما مرت به القضية من جلسات ومداولات تكفي للرد على التهم وأيضا الدفوعات التي عادة يقدمها المتهمون؛ ما جعل بيان الحكم في هذه القضية يحظى بإشادة دولية، ويلجم كل من يحاول المساس بأمن المملكة أو نزاهة قضائها، مبينة أن مثل هذه القضايا تكون ذات شقين، حق خاص لأهل المجني عليه، وحق عام وهو حق الدولة في مثل هذه الجرائم البشعة، وقد صدر الحكم وفي إطار مدة الاستئناف والتي بعدها يكون قطعيا ونافذا.

» حملة مغرضة

وأشار المستشار القانوني عادل الروقي إلى أن المملكة شهدت حملة مغرضة متواصلة من بعض الدول والقنوات المحسوبة على الأنظمة والتنظيمات الإرهابية طوال فترة سير قضية المواطن خاشقجي -رحمه الله-، ولكن ذلك لم يؤثر على سير القضية ومسارها العدلي، حيث إن التحقيقات أخذت مجراها ومن ثم تمت إحالة المتهمين إلى القضاء الذي يتولى الفصل في تلك القضية، ومن ثم بعد عدد من الجلسات بدأت بتلاوة التهم على المتهمين ومن ثم المداولات التي تعقدها إلى أن وصلت إلى نطق الحكم الابتدائي، والذي ألجم كل حاقد على هذا البلد، وهذا ليس بغريب فنحن في بلد الشرع والعدل.