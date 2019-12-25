شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: إجراءات المحاكمة اتسمت بالوضوح والمصداقية والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة أنباء الإمارات تصريحا لوزير الدولة للشؤون الخارجية، د.أنور بن محمد قرقاش، أوضح فيه أن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.
وأكد قرقاش وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم.
وشدد وزير الدولة بالخارجية الإماراتية على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل بشؤون المملكة الداخلية.
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