شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: المملكة تكفل العدالة والإنصاف والحقوق والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مملكة البحرين أمس أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله- تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف وكافة الحقوق، وتجسد بوضوح التزام المملكة الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية. وجددت البحرين موقفها الرافض تماما لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية، أو المساس بأمنها واستقرارها، أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع كافة الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.

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