شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: أحكام قضية خاشقجي خطوة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

وصف مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، أمس الأول، الأحكام الصادرة بحق خمسة أشخاص على صلة بمقتل جمال خاشقجي بأنها «خطوة مهمة». وقال المسؤول البارز: «الأحكام الصادرة تشكل خطوة مهمة في محاسبة أولئك المسؤولين عن الجريمة الشنيعة»، مضيفا: إن المحاكمة هي «جزء من عملية قضائية مستمرة».

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