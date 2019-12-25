مصر واليونان تؤكدان اتساق مصالح البلدين في شرق المتوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء اليوناني، بحثا خلاله العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي.

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وأعرب عن تطلع بلاده للارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البنّاء، لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، وعلى نحو يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وتطرق الاتصال كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرصه لتبادل وجهات النظر والتشاور مع السيسي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التنسيق المتبادل في هذا السياق، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

ومنذ تولي الرئيس المصري الحكم في عام 2014، انعقد العديد من القمم الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بهدف تفعيل أطر التعاون القائمة بين الدول الثلاث.

كما بحثت القمم الثلاثية تعزيز التشاور السياسي حول كيفية التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.