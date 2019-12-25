عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجارات تهز الموصل.. قتيلان و5 جرحى من الجيش العراقي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، بسقوط قتيلين وخمسة جرحى جميعهم من الجيش العراقي بانفجار خمس عبوات ناسفة جنوب شرق الموصل.



يأتي ذلك فيما تعيش مدن عراقية على وقع الاحتجاجات يومياً، حيث أقدم المتظاهرون العراقيون مجدداً، الثلاثاء، على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة.

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وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة، أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.

وقطعت أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.

ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال، وسط تخوف من عودة العنف الى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.