أكدت منظمة التعاون الإسلامي انها "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند"، معربةً عن "قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية حقوق المواطنة ومسجد بابري في الهند".
وجددت المنظمة في بيان لها، "الدعوة إلى ضمان سلامة الأقلية المسلمة وحماية المقدسات الإسلامية في الهند"، مشيرة الى "الأهمية الحاسمة التي يكتسيها دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة التي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز، وان أي عمل يتعارض مع هذه المبادئ والالتزامات قد يؤدي إلى المزيد من التوتر، وتكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون الإسلامي: نتابع التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.