البابا بعظة الميلاد: لإشاعة الحب غير المشروط في مقابل منطق المتاجرة

دعا ​البابا​ فرنسيس الى إشاعة الحب غير المشروط والذي لا يكلف شيئا وذلك في مقابل منطق المتاجرة.

وفي عظة ​الميلاد​ التقليدية التي ألقاها أمام آلاف المؤمنين المجتمعين ككل عام في ​كنيسة​ القديس بطرس في روما، اكد ​البابا فرنسيس​ أن "الميلاد يذكرنا ان الله يحب جميع البشر حتى السيء منهم وان حبه غير مشروط وبلا مقابل وذلك حتى ان كانت لديك افكار خاطئة او ارتكبت اسوأ التفاهات".

وراى البابا ان "من شأن هذا الحب بلا مقابل ان يشيع السلم والبهجة وذلك بعكس ما هو شائع في عالمنا حيث يبدو أن كل شيء يستجيب لمنطق ان تعطي في مقابل أن تأخذ"، معتبرا ان "الكنيسة تتغير ويتغير التاريخ عندما نبدأ في عدم الرغبة في تغيير الآخرين ، بل تغيير أنفسنا"، وحض على المبادرة الى ذلك وعدم انتظار الآخرين.

كما طلب البابا فرنسيس من المؤمنين ألا ينسوا أن يقولوا "شكرا ليسوع"، مشيرًا إلى أن "هذه هي أفضل طريقة لتغيير العالم".