المطران عون بعظة الميلاد: البشرية مدعوة الى الفرح وعدم الخوف

اشار راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ​ميشال عون​ في عظة ​الميلاد​ الى انه "بفرح وابتهاج تحل هذه الليلة بعيد تجسد ابن الله على ارضنا وهي ليلة عيد ميلاد الفرح و​السلام​ لان ابن الله حمل معه كل شيء يحتاج له ​الانسان​ حتى يعيش الفرح العميق".

وراى المطران عون ان "ابن الله تجسد واخذ طبيعتنا البشرية المجروحة بالخطيئة حتى يعيدنا الى الله والكون والبشرية مدعوون الى الفرح وعدم الخوف"، مضيفا:"نفكر لماذا الرعاة كانوا اول من تلقى البشرى والجواب لانهم كانوا ينتظرون ويمثلون البقية الباقية من الفقراء وعندما اشرق عليهم مجد الرب بشرهم الملاك بفرح عظيم بانه ولد لكم اليوم مخلص".

واكد عون ان "هذا الفرح ليس للرعاة فقط بل هم الوسيلة بحيث قال لهم الملاك بأن الفرح لكل ​العالم​ والسبب هو ولادة المخلص".

