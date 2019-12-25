مقتل 35 مدنيا في هجوم المسلحين في شمال بوركينا فاسو









اسماء السيد - واغادوغو: قتل 35 مدنيا "اغلبهم من النساء" الثلاثاء في الهجوم الجهادي في اربيندا شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلن الرئيس روش كابوري في تغريدة.

وأعلن الرئيس "الحداد الوطني ل 48 ساعة" بداية من الاربعاء وذلك تكريما لارواح ضحايا الهجوم الذي قتل فيه سبعة جنود و80 "ارهابيا".