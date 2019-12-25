طالب يقتل جاره بسبب تعديه على شقيقته لخلافات الجيرة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من القبض على طالب لإتهامه في واقعة قتل جاره بسبب مشاجرة نشبت بينهما لقيام المجني عليه بالتعدي بالضرب على شقيقة المتهم بمركز نقادة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد مصرع عمر.س.م عامل مقيم بمركز نقاده اثر اصابته بطلقات ناريه فى انحاء متفرقه من جسده، نتيجة خلافات مع جاره مرتكب الحادث على م ع 22 سنة طالب.

وأفادت التحريات الأولية قيام المجنى عليه بالاعتداء بالسب والضرب على شقيقة المتهم والتي اتصلت بشقيقها، وحضر مسرعاً وحدثت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم باطلاق وابل من الأعيرة النارية من بندقية آلي على المجنى عليه، وتركه جثة هامدة وفر هاربًا.