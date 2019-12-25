ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة ماكينات الري بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة مطوبس في كفر الشيخ، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، تخصص في سرقة ماكينات الري، بنطاق مركز مطوبس.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم هشام مطر، مأمور مركز شرطة مطوبس، بضبط وحدة مباحث المركز 5 أشخاص، لأتهامهم بسرقة ماكينات الري، بدائرة المركز.

تعددت البلاغات أمام العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، يقيمون بقرى مركز مطوبس، تتضمن سرقة ماكينات الري الخاصة بهم.

وبالعرض على اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، شكل فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد زعلوك، وكيل الفرع، والرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، ومعاونيه لضبط الجناه.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن وراء وقائع سرقات ماكينات الري، كل من "عبد النبي ع.م.أ"، 18 سنة، ويقيم بقرية خليج بحري، دائرة المركز، وبحوزته "سنجة"، و"سامي م.إ.س"، 29 سنة، عامل، ويقيم بقرية إبراهيم الدسوقي، دائرة المركز، وبحوزته "مطواه".

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وضبط المدعو "خميس أ.خ.خ"، وشهرته "كريم"، عامل، 28 سنة، ويقيم بنفس القرية، وسبق اتهامه في 4 قضايا ما بين سرقة وسلاح ناري، أخرهم القضية رقم 623 لسنة 2019 جنايات أمن دول طوارئ مركز شرطة مطوبس "سلاح ناري".

كما جرى ضبط "باسم س.ع.س"، 26 سنة، صياد، ويقيم بقرية الصيادة، دائرة مركز شرطة مطوبس، و"محمود ع.أ.ح"، وشهرته "ماجد"، 40 سنة، ميكانيكي، ويقيم بقرية العامرية الغربية، دائرة مركز شرطة رشيد، بمحافظة البحيرة.

القي القبض عليهم، واقتيادهم إلى مركز شرطة مطوبس، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وجهود فريق البحث الجنائي، أقروا بإرتكابهم وقائع السرقات في المحاضر 19752 لسنة 2019، جنح مركز شرطة مطوبس، و20401 لسنة 2019، جنح مركز شرطة مطوبس.

وكذا وقائع السرقات في المحاضر أرقام و20402 لسنة 2019، جنح مركز شرطة مطوبس، و20403 لسنة 2019، جنح مركز شرطة مطوبس، و19110 لسنة 2019، جنح مركز شرطة مطوبس، و18279 لسنة 2019، جنح مركز شرطة مطوبس، و20510 لسنة 2019، جنح مركز شرطة مطوبس.

وبارشادهم عن المضبوطات، جرى ضبط 9 ماكينات ري، وسلاحين أبيضين، والسيارة رقم ل و د 8976 ربع نقل.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين الخمسة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة بمركز مطوبس، لإجراء التحقيقات معهم.