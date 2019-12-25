ضبط 4 أشخاص أنشأوا شركة تنظيم مؤتمرات للاحتيال على المؤسسات المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بإنشاء شركة لتنظيم المؤتمرات والدعاية والإعلان، كائنة بنطاق محافظة القاهرة، وقاموا بالإعلان عن تنظيم مؤتمرات اقتصادية وأمنية، ويحضرها بعض الشخصيات العامة ومستشارين ببعض الجهات الحكومية، بقصد الاحتيال على أصحاب الشركات الكبرى والمؤسسات المالية.

وتقوم الشركة بالاتصال هاتفياً برؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات المصرية، طالبين منهم شراء دعوات حضور للمؤتمرات بقيمة خمسة آلاف جنيه للدعوة الواحدة، أو التبرع لرعاية المؤتمر نقداً أو بشيكات بنكية، أو تحويل بنكي باسم الشركة بأحد البنوك.

وعقب استلام المبالغ المالية التي يتم الاستيلاء عليها يتقاسمونها فيما بينهم، ولإمعان النصب وإدخال الغش والتدليس على أصحاب تلك المؤسسات؛ قاموا بانتحال صفة مستشارين بإحدى الجهات الحكومية -شخصية وهمية- حال اتصالهم بتلك المؤسسات.

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وعثر بحوزة المتهمين على كمية كبيرة من الدعوات باسم الشركة التي قاموا بإنشائها، موجهة للعديد من المؤسسات والشركات لحضور مؤتمرات مختلفة، وخطابات موجهة إلى أصحاب المؤسسات والشركات، تفيد دعوتهم لحضور فعاليات لبعض المؤتمرات، وفواتير وإيصالات استلام نقدية منسوبة لذات الشركة.

كما عثر بحوزتهم على أجندة مثبت بها بيانات أصحاب الشركات والمؤسسات المالية التي يتم استهدافها من قِبل المتهمين، وعدد 2 أكلاشية و3 هواتف محمولة، يستخدمها المتهمين في نشاطهم، وبفحصها فنياً تبين احتوائها على العديد من الدلائل التي توضح نشاطهم المؤثم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.