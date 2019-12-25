الحريري: لا أقبل بشيطنة السنة ولن ألعب بالنار

قال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل، مؤكداً أنه لن يترأس أي حكومة يكون الأخير موجودا فيها.
وأعلن في دردشة مع الصحافيين أنه لم يلتقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كان يجريها.
وتابع الحريري أن "بري يعلم أنني لا ألعب بالنار إنما تعوّدت على إطفائها ولست نادماً على الإطلاق".
وأضاف: "لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد ولم أسمّ الرئيس المكلّف ولا تغطية له ولا ثقة إذا اقتضى الأمر".
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