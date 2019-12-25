"سانا": الجيش السوري طهّر أكثر من 320 كم مربعًا من الإرهابيين في محافظة إدلب

تمكنت وحدات الجيش السوري، من تحرير أراض تزيد مساحتها على 320 كم مربعا، وطهرتها من الإرهابيين في محافظة إدلب، وبسط سيطرتها على أكثر من 40 مركزا سكنيا هناك.
وجاء في بيان خاص صدر عن قيادة الجيش السوري، ووزعته وكالة "سانا" يوم الثلاثاء: "خلال الأيام القليلة الماضية ، تمكنت القوات السورية من تطهير أكثر من 320 كيلومترا مربعا في محافظة إدلب، وطرد مقاتلي جماعة جبهة النصرة الإرهابية وغيرهامن الجماعات المتطرفة المسلحة من هذه الأرضي والدخول إلى أكثر من أربعين مدينة وقرية في المناطق الجنوبية من المحافظة المذكورة.
وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية يوم أمس، وصف القائم بأعمال محافظ إدلب محمد فادي السعدون الإنجازات التي حققها الجيش خلال الـ48 ساعة الماضية على محور عملياته بريف إدلب الجنوبي الشرقي بـ"الكبيرة".
وأكد السعدون، أن الجيش بات "يبعد حاليا نحو 8 كم عن مدينة معرة النعمان"، كاشفا أن هناك تخبطا كبيرا في صفوف المسلحين، واقتتالا بينهم واتهامات متبادلة لبعضهم البعض بالخيانة والتخاذل، حتى أن قسما كبيرا منهم حاولوا الهروب باتجاه تركيا.
وقدر الأعداد الأولية لقتلى التنظيمات الإرهابية منذ استئناف العملية العسكرية بحوالي 350، وثلاثة أضعاف هذا العدد من الجرحى.
ومعرة النعمان، تعتبر أهم معقل للمسلحين على الطريق العام بين حماة وحلب، في وقت بات فيه الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من فرض حصاره على نقطة المراقبة التركية في الصرمان شرقي المدينة.
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