رجل أعمال تركي يطالب بإنهاء اعتقاله

وساهم كافالا، الشخصية القيادية في المجتمع المدني التركي، في إنشاء عدة منظمات غير حكومية في أرجاء البلاد وهو محبوس احتياطيا منذ نوفمبر 2017، كما أنه متهم مع 15 شخصاً آخر بـ»محاولة الإطاحة بالحكومة» لدعمهم حراكاً احتجاجياً مناهضاً للحكومة عام 2013 عُرف باسم «حراك جيزي» وكذلك الانقلاب الفاشل ضد الرئيس أردوغان في 2016.
وبدأت محاكمته، أمس، في مجمع سجون ومحكمة سيليفري في ضواحي إسطنبول، ورفض الاتهامات التي لا أساس لها تماما.
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