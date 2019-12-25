الجيش الليبي يدمر مدرعة تركية ويحشد نحو سرت

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أمس أن القوات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الوفاق في طريق مطار طرابلس، مضيفاً أن القوات الجوية دمرت مدرعة عسكرية تركية، فيما يحشد الجيش الوطني قواته على تخوم مدينة سرت.

يذكر أن الجيش الليبي كان أكد منذ أيام أنه لا تمديد لمهلة الأيام الثلاثة الممنوحة لميليشيات الوفاق في مصراتة، مشدداً على قدرته على صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى المتوسط، مؤكداً أن مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق قامت بهجوم فاشل على منطقة الداوون شرق ترهونة.

هجوم فاشل

بحسب الناطق الرسمي للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري فإن الهجوم جاء نتيجة للخسائر التي منيت بها الميليشيات عقب استهداف مواقع عسكرية تابعة لها في مصراتة، فيما أوردت وسائل إعلام ليبية أن قوات الجيش استهدفت بضربات جوية مواقع لمسلحي الوفاق جنوب غرب مسلاتة، تزامناً مع غارات على مقر كتيبة الدرع شمال زليتن.

مستجدات القضايا

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قالت الخارجية المصرية أمس إن وزير الخارجية، سامح شكري، بحث هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف مستجدات قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الشأن الليبي، لاسيما في ظل توقيع مذكرتي التفاهم بين أنقرة ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، فيما أكد الوزيران على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع في ليبيا.

الجهود الأممية

أضافت الخارجية المصرية إن شكري بحث هاتفياً مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، سبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية، كما بحث هاتفياً، مع مستشار الأمن القومي الألماني، يان هاكر، مستجدات الوضع في المشهد الليبي وآخر تحضيرات مسار برلين السياسي حول ليبيا.

يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، إضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة المُبرمة مع حكومة السراج.