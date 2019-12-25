روسيا تمدد اعتقال أميركي بتهمة التجسس

مددت محكمة روسية، أمس، حتى نهاية مارس اعتقال أميركي مسجون منذ عام ولم يحاكم بعد، رغم الدعوات الغربية لإطلاق سراحه، حيث تم في ديسمبر العام الماضي توقيف ويلان الذي يحمل الجنسيات الإيرلندية والكندية والبريطانية كذلك، بعد اتهامه بالحصول على معلومات مصنفة على أنها أسرار الدولة. وقد يتم سجنه لفترة تصل إلى 20 عامًا في حال إدانته.
وندد ويلان (49 عامًا) بالقضية المرفوعة ضدّه، مشيراً إلى أنه يعتقد أنه موقوف «كرهينة» بانتظار تبادل محتمل للسجناء.
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