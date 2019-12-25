مقتل 7 عسكريين أفغان

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن «إرهابيين» هاجموا قاعدة عسكرية مشتركة في منطقة دولت آباد في ولاية بلخ بالقرب من الحدود مع أوزبكستان، فيما تستخدم القاعدة مناصفة بين الجيش والإدارة الوطنية للأمن أي الاستخبارات الأفغانية.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان «نتيجة لهذا الهجوم قتل سبعة جنود في الجيش الأفغاني وجرح ثلاثة آخرون. كذلك أصيب 3 من موظفي المديرية الوطنية للأمن بجروح».
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