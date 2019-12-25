الاحتلال يعتقل 13 مقدسياً ويهدم منزلا

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة، بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات دهم واسعة طالت عدداً من المنازل، تخللها عمليات اعتداء وتخريب، وانتهت باعتقال 13 فلسطينياً من القدس، كما داهمت حي الشهيد محمد كايد في البلدة وشرعت بتحطيم نصب تذكاري بعدما نصبه نشطاء من العيسوية يوم أمس.
من جهة أخرى، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس منزلاً في القدس وغرفة سكنية في الخليل.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس هدمت منزلاً قيد الإنشاء في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
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