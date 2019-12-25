عباس: إسرائيل لا تريد تنظيم انتخابات فلسطينية في القدس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "لا تريد" أن تنظم الانتخابات الفلسطينية في القدس، وأنه يتمسك بذلك.

وقال عباس، في عشاء عيد الميلاد المجيد في دير الفرنسيسكان في مدينة بيت لحم المحتلة، "جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على ما نحن موافقون عليه، لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جدا وهي إجراء الانتخابات في القدس".

وأضاف أن "دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس، ونحن نقول يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها. وإذا حصل هذا (الموافقة)، سنصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وأكد عباس أهمية الانتخابات لـ"ترميم ديمقراطيتنا، فلا يمكن أن نبقى طوال هذا الوقت بدون انتخابات ودون ديمقراطية، نحن نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بتحرير فلسطين قريبا إن شاء الله".

ويؤمل أن يشكل تنظيم الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

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