الكويت: الأحكام في قضية خاشقجي تعكس التزام السعودية بمبادئ القانون

قالت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضية جمال خاشقجي تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم أمس الاثنين ضد المتهمين بمقتل المواطن السعودي (جمال خاشقجي) والتي تعكس التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه ردا على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل".

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى "جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي".

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