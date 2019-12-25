كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشارة سابقة لحملة ترامب ترفع دعوى قضائية ضده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المستشارة السابقة لمقر حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرلين ديلغادو، اليوم الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد ترامب، ادعت فيها أنها حرمت من شغل أي منصب في البيت الأبيض، بسبب حملها.

وجاء في مواد الدعوى، التي نشرت على القاعدة الإلكترونية للمحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك، أن المدعية وهي من سكان ولاية فلوريدا، عملت في مقر ترامب الانتخابي مستشارة عليا للشؤون المتعلقة بالناخبين من أصول لاتينية، بين 1 سبتمبر 2016 و20 يناير 2017.

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وتؤكد المدعية أنها اكتشفت في نوفمبر 2016 أنها حامل من جيسون ميلر الذي كان رئيسها وممثلا رسميا لمقر ترامب وولدت له طفلا.

وتشدد على أن المسؤولين عن حملة ترامب الانتخابية أبلغوها، بأنها لن تحصل على وظيفة في البيت الأبيض بسبب حملها، وأنه تم فصلها من عملها في وقت لاحق دون أي مسبب.

وتؤكد أنها تعرضت للتمييز وتطالب بالحصول على تعويض مالي، وترجو المحكمة تحديد حجم هذا التعويض.