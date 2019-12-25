كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تلغي استثناء مواطنيها من تسديد رسوم تأشيرات زيارة تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مملكة البحرين، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلغاء استثناء مواطني المملكة من تسديد رسوم التأشيرة لزيارة تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أنه بات يتوجب على المواطنين البحرينيين الراغبين بالسفر لتركيا ابتداء من تاريخ 25 ديسمبر 2019، تسديد رسوم التأشيرة الإلكترونية المقدرة 60 دولاراً لفترة الزيارة التي تبلغ مدتها 30 يوماً كحد أقصى. وأضافت أنه يتعين على الراغبين في زيارة تركيا لفترة أطول، التقديم على التأشيرة من خلال الحضور الشخصي في السفارة التركية بالمملكة، علماً بأن رسوم تأشيرة الزيارة التي تزيد عن 30 حتى 60 يوم تبلغ قيمتها 135 دولاراً وأما عن الزيارة التي تزيد عن 60 يوم حتى 90 يوم تبلغ قيمتها 270 دولاراً.

وجاء نص البيان كالتالي:

"نود أن نلفت عناية مواطنينا الكرام إلى أنه يتوجب على المواطنين البحرينيين الراغبين بالسفر للجمهورية التركية ابتداء من تاريخ 25 ديسمبر 2019، تسديد رسوم التأشيرة الإلكترونية المقدرة 60 دولارا لفترة الزيارة التي تبلغ مدتها 30 يوما كحد أقصى، وعلى الراغبين في زيارة الجمهورية التركية لفترة أطول التقديم على التأشيرة من خلال الحضور الشخصي في السفارة التركية بالمملكة، علماً بأن رسوم تأشيرة الزيارة التي تزيد عن 30 حتى 60 يوم تبلغ قيمتها 135 دولارا وأما عن الزيارة التي تزيد عن 60 يوم حتى 90 يوم تبلغ قيمتها 270 دولارا".