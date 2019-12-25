كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم أولى الطائرات الحربية الروسية الأكثر تطورا من طراز "إس.يو-57" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية (يو.أيه.سي)، تحطم طائرة روسية من طراز سوخوي إس يو-57 التي لا ترصدها أجهزة الرادار خلال طلعة تجريبية في أقصى شرق روسيا، اليوم الثلاثاء، في أول حادث من نوعه تتعرض له أكثر الطائرات الحربية الروسية تطورا.

وقالت الشركة إن الحادث وقع في منطقة خاباروفسك وإن الطيار قفز بالمظلة سالما.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدرين عسكريين قولهما إن وزارة الدفاع الروسية ستشكل لجنة للتحقيق في الحادث الذي يبدو أن السبب فيه عطل في نظام التوجيه في الطائرة.

وقالت شركة يو.أيه.سي إن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد على الأرض.

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وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصدر إن الطائرة واحدة من أولى الطائرات من هذا الطراز التي يتم إنتاجها على نطاق واسع وكان مقررا تسليمها لسلاح الجو الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت روسيا قد اختبرت الطائرة إس.يو-57 من قبل في سوريا.

وظهر نموذج أولى من تلك الطائرة في الأجواء في يناير 2010 واعتبرت منافسا لطائرات إف- 22 رابتور الأمريكية.

وظهرت الطائرة إس يو-57 لأول مرة خلال العرض العسكري السنوي في الميدان الأحمر بموسكو في مايو من العام الماضي عندما شقت طائرتان من هذا الطراز عنان السماء فوق العاصمة الروسية.